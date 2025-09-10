Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 990 окупантів, три танки і 29 артилерійських систем. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 1 мільйона 91 тисячі військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 10.09.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони знову атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію нафтопроводу "Дружба" у Брянській області. Також повідомлялося про вогневе ураження потужностей Ільського НПЗ у Краснодарському краї.