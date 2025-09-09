Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 950 російських загарбників, три бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи ворога та 72 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 09.09.25 орієнтовно склали:

Раніше повідомлялося, що РФ змінила тактику завдання ударів по Україні, а також застосовує модернізоване озброєння. Удари РФ надалі будуть комбінованими, міститимуть БпЛА різних типів