07:24  09 вересня
На Київщині п’яний юнак побив палицею двох літніх людей
08:27  09 вересня
Контрабанда на 2 мільйони: іноземець намагався ввезти на Львівщину брендовий одяг і косметику
08:12  09 вересня
У Дніпрі зіткнулися три авто: постраждали 14-річна пасажирка та 16-річний пішохід
09 вересня 2025, 07:37

ЗСУ за добу ліквідували 950 росіян та 32 ворожі артсистеми

09 вересня 2025, 07:37
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 950 російських загарбників, три бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи ворога та 72 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 09.09.25 орієнтовно склали:

Раніше повідомлялося, що РФ змінила тактику завдання ударів по Україні, а також застосовує модернізоване озброєння. Удари РФ надалі будуть комбінованими, міститимуть БпЛА різних типів

05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
На Львівщині кросовер вилетів з дороги: є постраждалий
09 вересня 2025, 09:38
Росіяни вночі обстріляли центр Херсона: у МВА показали наслідки
09 вересня 2025, 09:24
На Львівщині прикордонники виявили у мікроавтобусі скам’янілий скелет морської рептилії віком у 200 млн років
09 вересня 2025, 09:11
Сили ППО вночі знешкодили 60 з 84 ворожих дронів: є влучання на 10 локаціях
09 вересня 2025, 08:56
На Донеччині через російські обстріли загинули шестеро людей, ще 10 – поранені
09 вересня 2025, 08:43
Контрабанда на 2 мільйони: іноземець намагався ввезти на Львівщину брендовий одяг і косметику
09 вересня 2025, 08:27
У Дніпрі зіткнулися три авто: постраждали 14-річна пасажирка та 16-річний пішохід
09 вересня 2025, 08:12
Удар по будинку у Запоріжжі: момент атаки зафіксували камери спостереження
09 вересня 2025, 07:58
На Дніпропетровщині росіяни атакували кілька громад: що відомо
09 вересня 2025, 07:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
