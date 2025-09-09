ЗСУ за добу ліквідували 950 росіян та 32 ворожі артсистеми
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 950 російських загарбників, три бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи ворога та 72 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 09.09.25 орієнтовно склали:
