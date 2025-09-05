16:29  05 вересня
У Дніпрі масштабна пожежа: вогонь видно з різних частин міста
15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
UA | RU
UA | RU
05 вересня 2025, 21:48

Росіяни атакують FPV-дронами транспорт на дорозі Слов'янськ-Ізюм

05 вересня 2025, 21:48
Читайте также на русском языке
фото: DeepState
Читайте также
на русском языке

На трасі Слов'янськ-Ізюм зафіксували високу активність ворожих безпілотників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на DeepState.

Як зазначається, з вечора четверга було уражено близько 10-ти одиниць техніки. Зокрема, уражено транспорт в районі населеного пункту Карпівка, де противник спалив цивільний автобус.

За словами аналітиків, ворог може здійснювати ураження за 25+ км від лінії бойового зіткнення, тому дані факти є тривожним дзвіночком про небезпеку і в цьому районі.

Нагадаємо, 4 вересня росіяни завдали авіаудару по селу Іллінівка на Донеччині. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область дорога дрон атака транспорт РФ
На Донеччині через ворожі обстріли загинули п'ятеро людей
05 вересня 2025, 08:12
На Донеччині в зоні бойових дій залишаються 17 тисяч цивільних
04 вересня 2025, 13:56
На Донеччині затримали агента ФСБ, який допомагав росіянам готувати наступ на Костянтинівку
04 вересня 2025, 10:09
Всі новини »
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Ще одна країна відмовилась відправляти війська в Україну
05 вересня 2025, 21:59
У Херсоні підліток підірвався на міні
05 вересня 2025, 21:24
"Репресії - не дисципліна": у Києві протести проти законопроєкту про покарання для військових
05 вересня 2025, 21:16
"Дімас" із "Любарта": як доброволець став офіцером і артилеристом нового покоління
05 вересня 2025, 20:59
З'явився трейлер фільму про Казимира Малевича
05 вересня 2025, 20:30
З Ужгорода буде пряма залізнична колія до ЄС
05 вересня 2025, 20:08
На Черкащині стартувало будівництво заводу із виробництва картоплі фрі
05 вересня 2025, 19:55
На Херсонщині різко впала врожайність
05 вересня 2025, 19:48
Втратила купу грошей: скільки Настя Каменських могла заробляти на рекламі Золотого віку до скандалу
05 вересня 2025, 19:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »