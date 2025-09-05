Росіяни атакують FPV-дронами транспорт на дорозі Слов'янськ-Ізюм

фото: DeepState

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на DeepState.

Як зазначається, з вечора четверга було уражено близько 10-ти одиниць техніки. Зокрема, уражено транспорт в районі населеного пункту Карпівка, де противник спалив цивільний автобус.

За словами аналітиків, ворог може здійснювати ураження за 25+ км від лінії бойового зіткнення, тому дані факти є тривожним дзвіночком про небезпеку і в цьому районі.

Нагадаємо, 4 вересня росіяни завдали авіаудару по селу Іллінівка на Донеччині. Внаслідок атаки загинули двоє людей.