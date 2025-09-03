ЗСУ відкинули росіян на Донеччині
Українській військові відкинули росіян на Новопавлівському напрямку в Донецькій області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані DeepState.
Як зазначається, ЗСУ вдалося знищити позиції противника по трасі з Піддубного на Іскру біля населеного пункту Товсте Донецької області. Таким чином, росіяни більше не контролюють цю ділянку.
Водночас РФ зараз зосередила увагу на ділянках поблизу Філії та по лінії Январське-Тернове.
Нагадаємо, 3 вересня росіяни знову вдарили по Дружківці. Внаслідок обстрілів поранення отримали 7 людей.
