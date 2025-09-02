16:09  02 вересня
Синоптик розповіла, де завтра буде понад +30 градусів
16:07  02 вересня
У Кривому Розі під час пожежі загинули двоє дітей, мати та ще троє постраждали
15:40  02 вересня
У центрі Києва упав уламок ворожого дрона
02 вересня 2025, 17:23

На Донеччині БпЛА влучив у цивільне авто: троє людей поранені, серед поранених фельдшерка

02 вересня 2025, 17:23
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

У Дробишевому на Донеччині поліцейські врятували трьох поранених після влучання російського дрона в цивільний автомобіль

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

На Донеччині троє людей отримали поранення внаслідок влучання російського безпілотного літального апарата у цивільний автомобіль ВАЗ. Серед постраждалих – фельдшерка місцевої станції швидкої допомоги, яка їхала на зміну. Інцидент стався в селі Дробишеве.

Неподалік у цей час проїжджав екіпаж поліцейської гуманітарної групи "Білий янгол". Правоохоронці разом із волонтером-капеланом оперативно надали допомогу постраждалим та доставили їх до медичного закладу.

Після цього команда "Білого янгола" вивезла з небезпечної зони 10-річну Дарину разом із батьками та бабусею. Дівчинка не може самостійно пересуватися. Вони взяли з собою домашніх тварин – папугу та кошенят.

Раніше повідомлялося, у Запорізькій області з прифронтового села Приморське евакуювали сім’ю з маломобільною дитиною та ще чотирьох дорослих.

Донецька область евакуація поранені фельдшерський пункт БПЛА дрон атака
01 вересня 2025
