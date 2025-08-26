На Донеччині через обстріл росіян знеструмлено шахти, під землею залишаються 148 гірників
Обстріл на Донеччині призвів до знеструмлення шахт у Добропільській громаді, під землею залишаються понад сто людей
Про це повідомляє голова Конфедерації Вільних профспілок України, передає RegioNews.
У Добропільській громаді через обстріл російських військ знеструмлено місцеві шахти. Під землею наразі залишаються 148 гірників.
На місці працюють рятувальні служби та персонал шахт, щоб забезпечити безпеку гірників і відновити електропостачання.
Наразі точна тривалість відключення електроенергії невідома. Рятувальники закликають місцевих жителів зберігати спокій і не наближатися до аварійних ділянок.
