Фото: ілюстративне

Обстріл на Донеччині призвів до знеструмлення шахт у Добропільській громаді, під землею залишаються понад сто людей

Про це повідомляє голова Конфедерації Вільних профспілок України, передає RegioNews.

У Добропільській громаді через обстріл російських військ знеструмлено місцеві шахти. Під землею наразі залишаються 148 гірників.

На місці працюють рятувальні служби та персонал шахт, щоб забезпечити безпеку гірників і відновити електропостачання.

Наразі точна тривалість відключення електроенергії невідома. Рятувальники закликають місцевих жителів зберігати спокій і не наближатися до аварійних ділянок.

Раніше повідомлялося, за добу Сили оборони України знищили майже 900 російських військових та кілька десятків одиниць техніки. Загальні втрати армії РФ із початку вторгнення вже перевищили 1 млн 77 тис. осіб.