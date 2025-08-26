07:42  26 августа
В Киевской области робот-собака помогает саперам в разминировании
07:30  26 августа
В Киевской области возник пожар на несанкционированной мусорной свалке
07:21  26 августа
За неделю из приграничья Сумщины эвакуировали 47 человек
UA | RU
UA | RU
26 августа 2025, 11:58

Россияне атаковали Константиновку: повреждены пожарная часть и автопарк спасателей

26 августа 2025, 11:58
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Украины
Читайте також
українською мовою

В Константиновке российские войска нанесли удар по местной пожарно-спасательной части

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

В результате взрывной волны пострадала инфраструктура: повреждены ворота гаража, крыша здания, выбиты окна, разрушены защитные плиты на окнах и повреждены двери.

Россияне атаковали Константиновку
Взрывная волна повредила ворота и крышу здания

Также удар повредил пожарный автомобиль, который находился на территории части. К счастью, личный состав не пострадал и остался в безопасности.

Окна и защитные плиты разрушены
Пожарный автомобиль получил повреждения

Спасатели в настоящее время оценивают масштабы разрушений и проводят обследование здания.

Ранее сообщалось, что с утра 24 августа до утра 25 августа Сумскую область атаковали российские дроны, КАБы и РСЗО. В результате обстрелов в 46 населенных пунктах области погиб один человек, еще несколько человек получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Донецкая область Константиновка ракетный удар пожарная часть разрушения
В Донецкой области военный продавал украденные гранаты и гранатометы
26 августа 2025, 08:43
В Донецкой области мужчина голыми руками обезвредил российский дрон
25 августа 2025, 15:49
Россия ударила по пожарной части на Днепропетровщине: ранен спасатель
25 августа 2025, 07:18
Все новости »
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
В Павлограде задержали 19-летнюю агентку РФ, пытавшуюся взорвать авто ВСУ
26 августа 2025, 13:35
Пьяный и с оружием: в Одесской области мужчина устроил стрельбу в парке
26 августа 2025, 12:56
Крупнейшее горно-металлургическое предприятие рассматривает выход из Украины из-за убытков
26 августа 2025, 12:45
ССО ВСУ вывели из строя объекты логистики окупантов в Крыму
26 августа 2025, 12:27
Почему конфликты с Польшей – не катастрофа, а шаг вперед
26 августа 2025, 12:14
В Лозовой с 1 января заработает фабрика-кухня от фонда Говарда Баффета – Синегубов
26 августа 2025, 12:05
Меньше гостей, больше чеки: средний счет в ресторанах Украины вырос на 17%
26 августа 2025, 11:44
Защитил ветерана – попал в ТЦК: что известно об эксполицейском из Ужгорода
26 августа 2025, 11:42
Шпионил в женском образе: в Одесской области осудили российского агента
26 августа 2025, 11:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »