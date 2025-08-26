Фото: ГСЧС Украины

В Константиновке российские войска нанесли удар по местной пожарно-спасательной части

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

В результате взрывной волны пострадала инфраструктура: повреждены ворота гаража, крыша здания, выбиты окна, разрушены защитные плиты на окнах и повреждены двери.

Россияне атаковали Константиновку

Взрывная волна повредила ворота и крышу здания

Также удар повредил пожарный автомобиль, который находился на территории части. К счастью, личный состав не пострадал и остался в безопасности.

Окна и защитные плиты разрушены

Пожарный автомобиль получил повреждения

Спасатели в настоящее время оценивают масштабы разрушений и проводят обследование здания.

Ранее сообщалось, что с утра 24 августа до утра 25 августа Сумскую область атаковали российские дроны, КАБы и РСЗО. В результате обстрелов в 46 населенных пунктах области погиб один человек, еще несколько человек получили ранения.