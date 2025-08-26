На Харьковщине потушили пожар на мусорной свалке
В селе Докучаевское Харьковского района утром 25 августа произошел пожар на территории мусорной свалки
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Пожар возник около семи утра. На место выехали три отделения пожарно-спасательной службы и огнеборцы местной пожарной команды.
К моменту прибытия чрезвычайников огонь охватил площадь около 300 кв. метров. Спасатели полностью ликвидировали пожар в 12:30.
К счастью, пострадавших в результате происшествия нет.
Напомним, днем 25 августа в городе Ржищев на Киевщине загорелась несанкционированная мусорная свалка. Огонь охватил площадь около 150 кв. метров.
