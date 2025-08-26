Фото: ДСНС України

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Внаслідок вибухової хвилі постраждала інфраструктура: пошкоджено ворота гаража, дах будівлі, вибито вікна, зруйновано захисні плити на вікнах та пошкоджено двері.

Росіяни атакували Костянтинівку

Вибухова хвиля пошкодила ворота та дах будівлі

Також удар спричинив пошкодження пожежного автомобіля, що перебував на території частини. На щастя, особовий склад не зазнав травм і залишився в безпеці.

Вікна та захисні плити зруйновані

Пожежний автомобіль зазнав пошкоджень

Рятувальники наразі оцінюють масштаби руйнувань та проводять обстеження будівлі.

Раніше повідомлялося, з ранку 24 серпня до ранку 25 серпня Сумщину атакували російські дрони, КАБи та РСЗВ. Внаслідок обстрілів у 46 населених пунктах області загинула одна особа, ще кілька людей отримали поранення.