Росіяни атакували Костянтинівку: пошкоджено пожежну частину та автопарк рятувальників
У Костянтинівці російські війська завдали удару по місцевій пожежно-рятувальній частині
Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.
Внаслідок вибухової хвилі постраждала інфраструктура: пошкоджено ворота гаража, дах будівлі, вибито вікна, зруйновано захисні плити на вікнах та пошкоджено двері.
Також удар спричинив пошкодження пожежного автомобіля, що перебував на території частини. На щастя, особовий склад не зазнав травм і залишився в безпеці.
Рятувальники наразі оцінюють масштаби руйнувань та проводять обстеження будівлі.
Раніше повідомлялося, з ранку 24 серпня до ранку 25 серпня Сумщину атакували російські дрони, КАБи та РСЗВ. Внаслідок обстрілів у 46 населених пунктах області загинула одна особа, ще кілька людей отримали поранення.
