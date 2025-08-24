13:18  24 серпня
24 серпня 2025, 17:02

На Донеччині ЗСУ відновили контроль над трьома селами, – Сирський

24 серпня 2025, 17:02
Фото: ілюстративне
Збройні сили України провели успішні контратаки на Донеччині та вибили російські війська з кількох населених пунктів

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає RegioNews.

За його словами, українські підрозділи звільнили від окупантів Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку.

Водночас найнапруженіша ситуація залишається на Покровському напрямку. Там противник намагається сконцентрувати свої основні сили та активно веде штурмові дії. Попри це, українські підрозділи продовжують утримувати оборонні позиції.

Сирський особисто відвідав район бойових дій і провів зустрічі з військовими, які тримають оборону поблизу Покровська. Він заслухав командирів корпусів та бригад, перевірив роботу командних пунктів та уточнив потреби підрозділів.

За його словами, питання щодо забезпечення військ додатковими боєприпасами, безпілотниками та засобами радіоелектронної боротьби вже вирішено. Головнокомандувач наголосив, що ситуація складна, однак українські сили готові тримати оборону й надалі.

Нагадаємо, російське міноборони поширило інформацію про нібито "звільнення" села на Дніпропетровщині. Водночас незалежні карти та офіційні джерела свідчать інше.

Раніше повідомлялося, на Сумщині українські підрозділи змогли змінити ситуацію на фронті. Поблизу Андріївки нашим військовим вдалося відтіснити ворога та просунутися вперед.

