22 серпня 2025, 12:13

На Донеччині військовий керівник організував фіктивні виплати підлеглим на 2 млн грн

22 серпня 2025, 12:13
Фото: Державне бюро розслідувань
Військовий керівник підозрюється у незаконному нарахуванні виплат підлеглим, які фактично не брали участі у бойових діях

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Чоловіка підозрюють у незаконному нарахуванні додаткових виплат підлеглим, які фактично не брали участі у бойових діях.

За даними слідства, посадовець пообіцяв двом військовослужбовцям залишитися при частині і не відправляти їх на фронт. Вони виконували особисті доручення керівника, що не були пов’язані зі службовими обов’язками. Одночасно посадовець забезпечив їм щомісячні бойові доплати.

З січня по жовтень 2023 року підлеглі, які до повномасштабного вторгнення служили артистами та музикантами оркестру частини, отримували по 100 тисяч гривень щомісяця за нібито активну участь у бойових діях. Загальна сума збитків державі, за оцінкою слідства, склала близько 2 млн грн.

Посадовцю повідомлено про підозру за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про перевищення влади чи службових повноважень військовою службовою особою в умовах воєнного стану. Слідство триває, встановлюються всі обставини можливого порушення.

Раніше повідомлялося, державі завдано понад 34 млн грн збитків через зловживання у системі виплат військовослужбовцям. Лише за останню добу у межах 20 кримінальних проваджень підозри повідомлено 23 особам, із яких сім уже затримані.

21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
