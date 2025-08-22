Фото: Державне бюро розслідувань

Військовий керівник підозрюється у незаконному нарахуванні виплат підлеглим, які фактично не брали участі у бойових діях

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Чоловіка підозрюють у незаконному нарахуванні додаткових виплат підлеглим, які фактично не брали участі у бойових діях.

За даними слідства, посадовець пообіцяв двом військовослужбовцям залишитися при частині і не відправляти їх на фронт. Вони виконували особисті доручення керівника, що не були пов’язані зі службовими обов’язками. Одночасно посадовець забезпечив їм щомісячні бойові доплати.

З січня по жовтень 2023 року підлеглі, які до повномасштабного вторгнення служили артистами та музикантами оркестру частини, отримували по 100 тисяч гривень щомісяця за нібито активну участь у бойових діях. Загальна сума збитків державі, за оцінкою слідства, склала близько 2 млн грн.

Посадовцю повідомлено про підозру за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про перевищення влади чи службових повноважень військовою службовою особою в умовах воєнного стану. Слідство триває, встановлюються всі обставини можливого порушення.

Раніше повідомлялося, державі завдано понад 34 млн грн збитків через зловживання у системі виплат військовослужбовцям. Лише за останню добу у межах 20 кримінальних проваджень підозри повідомлено 23 особам, із яких сім уже затримані.