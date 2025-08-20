РФ посилює тиск на півночі Донецької області

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Армія РФ почала більше тиснути на півночі Донеччини, на Лиманському напрямку

Як передає RegioNews, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Також противник посилює тиск на півночі Донеччини, на Лиманському напрямку", – повідомив він.

За словами Сирського, українські підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил росіян, стримують їхні штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь.

Нагадаємо, днями на Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя. Подія сталась на Покровському напрямку.