РФ посилює тиск на півночі Донецької області
Армія РФ почала більше тиснути на півночі Донеччини, на Лиманському напрямку
Як передає RegioNews, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Також противник посилює тиск на півночі Донеччини, на Лиманському напрямку", – повідомив він.
За словами Сирського, українські підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил росіян, стримують їхні штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь.
Нагадаємо, днями на Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя. Подія сталась на Покровському напрямку.
