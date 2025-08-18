17:29  18 серпня
Сухо і тепло: синоптик розповіла, якою буде погода 19 серпня
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
15:40  18 серпня
78-річна жінка загинула під колесами потяга у Борисполі
18 серпня 2025, 14:45

Агентку ФСБ, що збирала дані для атак на Дружківку, затримала СБУ

18 серпня 2025, 14:45
Фото: СБУ
На Донеччині викрито жінку, яка передавала ворогу інформацію про позиції українських військ

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Служба безпеки України затримала на Донеччині ще одну агентку ФСБ, яка збирала розвіддані для підготовки нових атак на Дружківку. Жінка стежила за позиціями українських військ на Краматорському напрямку, де тривають активні бойові дії.

За матеріалами слідства, підозрювана працювала продавчинею у місцевому магазині. Вона привернула увагу російських спецслужб після публікації антиукраїнських коментарів у Телеграм-каналах. Для збору інформації для ворога жінка використовувала щоденні побутові розмови з відвідувачами закладу та фіксувала рух військової техніки ЗСУ з вікна свого будинку.

Найбільший інтерес у росіян викликали координати запасних командних пунктів, логістичних складів та бойові позиції української артилерії. Ці дані могли стати ціллю ударів керованими авіабомбами. Завдяки діям СБУ вдалося запобігти витоку критично важливої інформації та забезпечити безпеку військових локацій.

Під час обшуку у фігурантки виявили смартфон з анонімним чат-каналом, який вона використовувала для зв’язку з ФСБ. Жінку повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, колишня працівниця Пенсійного фонду намагалася передати російським спецслужбам координати для ракетного удару по Запоріжжю. Контррозвідка СБУ вчасно виявила та заблокувала цю спробу, запобігши можливим руйнуванням промислової інфраструктури.

СБУ Дружківка Донецька область колаборант зрада ФСБ РФ державна зрада
16 серпня 2025
07 серпня 2025
