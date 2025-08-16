Зеленський прокоментував бої на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Біля Добропілля та Покровська є успіхи другу добу поспіль

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис Володимира Зеленського.

Президент зазначив, що Україна вже другу добу поспіль має значні успіхи на найскладніших ділянках фронту - Добропільському та Покровському напрямках на Донеччині.

"Зокрема, хочу відзначити підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", підрозділи 7-го корпусу десантно-штурмових військ, підрозділи 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного, а також підрозділи нашої 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", - повідомив головнокомандувач.

Також Зеленський додав, що триває винищення окупантів, які намагаються просочитись в глибину позицій ЗСУ.

Раніше ми повідомляли про те, що ЗСУ зупинили прорив фронту на Донеччині. Зокрема наші військові відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького.