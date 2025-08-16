12:52  16 серпня
На Львівщині через смертельну ДТП повністю перекрито рух на міжнародній трасі
09:49  16 серпня
Росіяни атакували українських рятувальників під час ліквідації пожежі у Запорізькій області
09:21  16 серпня
На Донеччині ракета пробила п'ятиповерхівку і застрягла всередині будинку
16 серпня 2025, 15:59

Зеленський прокоментував бої на Донеччині

16 серпня 2025, 15:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Біля Добропілля та Покровська є успіхи другу добу поспіль

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис Володимира Зеленського.

Президент зазначив, що Україна вже другу добу поспіль має значні успіхи на найскладніших ділянках фронту - Добропільському та Покровському напрямках на Донеччині.

"Зокрема, хочу відзначити підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", підрозділи 7-го корпусу десантно-штурмових військ, підрозділи 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного, а також підрозділи нашої 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", - повідомив головнокомандувач.

Також Зеленський додав, що триває винищення окупантів, які намагаються просочитись в глибину позицій ЗСУ.

Раніше ми повідомляли про те, що ЗСУ зупинили прорив фронту на Донеччині. Зокрема наші військові відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького.

16 серпня 2025
07 серпня 2025
