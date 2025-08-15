У Слов'янську внаслідок російської атаки постраждав рятувальник

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Під час евакуації цивільних із зони ураження внаслідок повторного російського обстрілу зазнав поранення один із рятувальників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"Ворог завдав удару по житловому сектору Слов’янська, виникли пожежі та руйнування. Під час евакуації цивільних із зони ураження внаслідок повторного вибуху один із рятувальників отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Загалом рятувальники вивезли з небезпечної зони шістьох людей, серед яких чотирирічний хлопчик і поранений чоловік.

Нагадаємо, у четвер, 14 серпня, російські війська обстріляли Словʼянськ Донецької області. Окупанти вдарили по місту близько 17:00, поціливши по Залізничному мікрорайону.