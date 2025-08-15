У Слов'янську внаслідок російської атаки постраждав рятувальник
Під час евакуації цивільних із зони ураження внаслідок повторного російського обстрілу зазнав поранення один із рятувальників
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
"Ворог завдав удару по житловому сектору Слов’янська, виникли пожежі та руйнування. Під час евакуації цивільних із зони ураження внаслідок повторного вибуху один із рятувальників отримав поранення", - йдеться у повідомленні.
Загалом рятувальники вивезли з небезпечної зони шістьох людей, серед яких чотирирічний хлопчик і поранений чоловік.
Нагадаємо, у четвер, 14 серпня, російські війська обстріляли Словʼянськ Донецької області. Окупанти вдарили по місту близько 17:00, поціливши по Залізничному мікрорайону.
