11:45  15 серпня
На Дніпропетровщині п'яна жінка вдарила чоловіка ножем у спину
11:11  15 серпня
У Луцьку 14-річний підліток впав у колектор
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
15 серпня 2025, 15:19

У Слов'янську внаслідок російської атаки постраждав рятувальник

15 серпня 2025, 15:19
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Під час евакуації цивільних із зони ураження внаслідок повторного російського обстрілу зазнав поранення один із рятувальників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"Ворог завдав удару по житловому сектору Слов’янська, виникли пожежі та руйнування. Під час евакуації цивільних із зони ураження внаслідок повторного вибуху один із рятувальників отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Загалом рятувальники вивезли з небезпечної зони шістьох людей, серед яких чотирирічний хлопчик і поранений чоловік.

Нагадаємо, у четвер, 14 серпня, російські війська обстріляли Словʼянськ Донецької області. Окупанти вдарили по місту близько 17:00, поціливши по Залізничному мікрорайону.

Донецька область Слов`янськ війна атака РФ ДСНС
14 серпня 2025
07 серпня 2025
