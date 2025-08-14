17:33  14 серпня
Харків і Бородянка долучаться до тестування 5G в Україні
18:12  14 серпня
14 серпня помер львівський режисер та заслужений працівник культури Мирослав Мединський
13:56  14 серпня
Фура з тоннами Coca-Cola перекинулася на трасі Київ - Одеса
14 серпня 2025, 16:40

Заступник командира військової частини на Донеччині незаконно виплатив підлеглим майже мільйон гривень

14 серпня 2025, 16:40
ілюстративне фото: з відкритих джерел
ДБР викрило заступника командира військової частини, який допустив незаконні бойові виплати

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, упродовж травня-липня 2023 року 9 його підлеглих безпідставно отримували додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях, хоча в цей час у військовослужбовців вже був призупинений строк військової служби через підозру у відмові від виконання бойового наказу (ст. 402 КК України).

"Заступник командира частини, попри фактичну відсутність військовослужбовців, особисто погодив документи для нарахування дев’яти військовослужбовцям додаткової винагороди", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок недбалості з державного бюджету було безпідставно виплачено майже 900 тис. грн.

За скоєне фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у червні комбата на Донеччині викрили у незаконній виплаті майже мільйона гривень бойових. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
57-річного жителя Дніпра зарізали заради мікроавтобуса та сховали тіло у фортифікаційній споруді
14 серпня 2025, 18:00
На Харківщині пройде онлайн-зустріч між владою та бізнесом
14 серпня 2025, 17:45
07 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
