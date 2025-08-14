Заступник командира військової частини на Донеччині незаконно виплатив підлеглим майже мільйон гривень

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, упродовж травня-липня 2023 року 9 його підлеглих безпідставно отримували додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях, хоча в цей час у військовослужбовців вже був призупинений строк військової служби через підозру у відмові від виконання бойового наказу (ст. 402 КК України).

"Заступник командира частини, попри фактичну відсутність військовослужбовців, особисто погодив документи для нарахування дев’яти військовослужбовцям додаткової винагороди", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок недбалості з державного бюджету було безпідставно виплачено майже 900 тис. грн.

За скоєне фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у червні комбата на Донеччині викрили у незаконній виплаті майже мільйона гривень бойових. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.