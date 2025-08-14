Заступник командира військової частини на Донеччині незаконно виплатив підлеглим майже мільйон гривень
ДБР викрило заступника командира військової частини, який допустив незаконні бойові виплати
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
За даними слідства, упродовж травня-липня 2023 року 9 його підлеглих безпідставно отримували додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях, хоча в цей час у військовослужбовців вже був призупинений строк військової служби через підозру у відмові від виконання бойового наказу (ст. 402 КК України).
"Заступник командира частини, попри фактичну відсутність військовослужбовців, особисто погодив документи для нарахування дев’яти військовослужбовцям додаткової винагороди", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок недбалості з державного бюджету було безпідставно виплачено майже 900 тис. грн.
За скоєне фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.
