В Донецкой области комбата разоблачили в незаконной выплате почти миллиона гривен боевых

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Правоохранители сообщили о подозрении командиру батальона одной из воинских частей в Донецкой области, который организовал незаконную выплату надбавок на сумму почти 1 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, в 2023 году три военнослужащих батальона в течение трех месяцев получали дополнительное денежное вознаграждение за якобы выполнение боевых задач в районе проведения боевых действий, хотя фактически находились в тылу.

"Командир батальона лично выдавал заведомо ложные документы, на основании которых производилось незаконное начисление вознаграждения", - говорится в сообщении.

В результате таких действий государственному бюджету был нанесен ущерб почти на 1 млн гривен.

Комбат сообщен о подозрении в злоупотреблении служебным положением, внесении ложных сведений в официальные документы и выдаче заведомо ложных официальных документов, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины). Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщалось, будут судить трех офицеров, которые разворовывали горючее в воинской части Донецкой области.