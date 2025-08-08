Фото: ілюстративне

Донецька прокуратура повідомила про підозру адвокатці, яка підозрюється у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди за сприяння у демобілізації військовослужбовця

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, у червні 2025 року юристка з Дніпра, яка має шість років досвіду адвокатської діяльності та налагоджені контакти серед посадовців Сил територіальної оборони, дізналася про намір військовослужбовця ЗСУ звільнитися за сімейними обставинами. Чоловік мав законне право на демобілізацію через необхідність догляду за матір’ю з інвалідністю другої групи, яка не має інших опікунів.

Всупереч цьому, адвокатка наполягла на тому, що для успішного вирішення питання потрібно заплатити 1 500 доларів США. Вона обіцяла посприяти у прийнятті позитивного рішення на основі Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". У разі відмови юристка погрожувала ускладненням розгляду заяви військового.

29 липня, перебуваючи у службовому кабінеті, жінка отримала від клієнта частину суми - 1 200 доларів. Наступного дня вона повідомила військовослужбовця про наявність наказу про його звільнення. Після отримання решти коштів, завдяки спільним зусиллям прокуратури та правоохоронців, її дії були задокументовані і припинені.

