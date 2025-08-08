09:59  08 серпня
У Києві п'яний водій влетів у дерево: постраждали дві жінки
06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
UA | RU
UA | RU
08 серпня 2025, 12:28

На Донеччині викрили адвокатку, яка вимагала $1500 за допомогу у демобілізації військовослужбовця

08 серпня 2025, 12:28
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Донецька прокуратура повідомила про підозру адвокатці, яка підозрюється у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди за сприяння у демобілізації військовослужбовця

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, у червні 2025 року юристка з Дніпра, яка має шість років досвіду адвокатської діяльності та налагоджені контакти серед посадовців Сил територіальної оборони, дізналася про намір військовослужбовця ЗСУ звільнитися за сімейними обставинами. Чоловік мав законне право на демобілізацію через необхідність догляду за матір’ю з інвалідністю другої групи, яка не має інших опікунів.

Всупереч цьому, адвокатка наполягла на тому, що для успішного вирішення питання потрібно заплатити 1 500 доларів США. Вона обіцяла посприяти у прийнятті позитивного рішення на основі Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". У разі відмови юристка погрожувала ускладненням розгляду заяви військового.

29 липня, перебуваючи у службовому кабінеті, жінка отримала від клієнта частину суми - 1 200 доларів. Наступного дня вона повідомила військовослужбовця про наявність наказу про його звільнення. Після отримання решти коштів, завдяки спільним зусиллям прокуратури та правоохоронців, її дії були задокументовані і припинені.

Раніше повідомлялося, інспектори Закарпатської митниці планували організацію незаконної втечі ухилянта за кордон. Один з органзаторів схеми запропонував киянину "допомогу" у втечі до Угорщини за 8 тисяч доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область адвокат здирництво демобілізація хабар
До $11 тисяч: викрито нові схеми втечі від мобілізації, затримано сімох організаторів
07 серпня 2025, 13:32
На Прикарпатті голову та депутата селищної ради затримали на хабарі в 8000 доларів
07 серпня 2025, 11:45
Наводив авіабомби на Слов’янськ: на Донеччині затримали російського агента
07 серпня 2025, 10:19
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
08 серпня 2025, 12:16
Лікарні під ударами: відомо, скільки медзакладів зруйнувала Росія
08 серпня 2025, 11:54
Хотів утекти з України на параплані: прикордонники затримали 48-річного хмельничанина
08 серпня 2025, 11:44
На Львівщині викрили жінку, яка організувала незаконний експорт лісоматеріалів у ЄС
08 серпня 2025, 11:36
З'явились подробиці смертельної ДТП біля села Лавіркове на Чернігівщині
08 серпня 2025, 11:15
Мир ціною поступок: ризик повторення фатальних рішень минулого
08 серпня 2025, 11:01
"Діалог влади та бізнесу": на Харківщині обговорять ритейл в умовах війни
08 серпня 2025, 10:55
Торгувала викраденими з могил військових квітами: жителька Житомирщини постане перед судом
08 серпня 2025, 10:48
Нічна атака на Київщині: пошкоджено понад 20 будинків і 10 автомобілів
08 серпня 2025, 10:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »