В ДТП в Донецкой области погиб известный комбриг
Во вторник, 22 июля, в ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Лють» Максим Казбан
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию Украины.
"Непоправимая потеря в нашей полицейской семье… Сегодня в ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан", - говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП пока неизвестны.
Напомним, в Донецкой области в результате массированных обстрелов за последние сутки - 1 погибший, 6 раненых.
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