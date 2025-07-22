В ДТП в Донецкой области погиб известный комбриг

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Во вторник, 22 июля, в ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Лють» Максим Казбан

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"Непоправимая потеря в нашей полицейской семье… Сегодня в ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП пока неизвестны.

Напомним, в Донецкой области в результате массированных обстрелов за последние сутки - 1 погибший, 6 раненых.