В Краматорске возросло число погибших в результате ракетного удара РФ

фото: ГСЧС

Число погибших в результате ракетного удара россиян по Краматорску 31 июля возросло до 7 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

"В результате циничного вражеского удара по Краматорской средности 31 июля были разрушены два подъезда пятиэтажного жилого дома, погибли по меньшей мере 7 человек", - сообщили спасатели.

В ходе аварийно-спасательных работ сотрудники ГСЧС разобрали 1685 тонн разрушенных конструкций и ликвидировали пожар на площади 1200 кв. м.

Напомним, 31 июля армия РФ нанесла прицельный ракетный удар по центральной части Краматорска. Взрыв полностью разрушил одну многоэтажку, а ударная волна повредила около десяти соседних домов.