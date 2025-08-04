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04 августа 2025, 21:36

В Краматорске возросло число погибших в результате ракетного удара РФ

04 августа 2025, 21:36
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фото: ГСЧС
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Число погибших в результате ракетного удара россиян по Краматорску 31 июля возросло до 7 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

"В результате циничного вражеского удара по Краматорской средности 31 июля были разрушены два подъезда пятиэтажного жилого дома, погибли по меньшей мере 7 человек", - сообщили спасатели.

В ходе аварийно-спасательных работ сотрудники ГСЧС разобрали 1685 тонн разрушенных конструкций и ликвидировали пожар на площади 1200 кв. м.

Напомним, 31 июля армия РФ нанесла прицельный ракетный удар по центральной части Краматорска. Взрыв полностью разрушил одну многоэтажку, а ударная волна повредила около десяти соседних домов.

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