Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровщины, передает RegioNews.

Сегодня в Никополе во время обстрела пострадала 72-летняя женщина, находившаяся во дворе собственного дома. В результате обстрела она получила травму головы.

Спасатели оперативно оказали пострадавшей медицинскую помощь и доставили ее в больницу. Медики сейчас прилагают максимум усилий, чтобы свести к минимуму последствия полученной травмы.

Спасатели оказали ей медицинскую помощь

Обстрелы города продолжаются, что несет угрозу мирным жителям и разрушает жилые дома.

Ранее сообщалось, в Лозовой Харьковской области после ночной атаки российских ударных дронов погибли два человека, а десятки получили ранения. Продолжается ликвидация последствий масштабного обстрела в этом регионе с начала полномасштабной войны.