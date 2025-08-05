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05 августа 2025, 15:05

В Никополе под артобстрел попала 72-летняя женщина: что известно о состоянии потерпевшей

05 августа 2025, 15:05
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Фото: ГСЧС
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Во время обстрела Никополя пострадала пожилая женщина

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровщины, передает RegioNews.

Сегодня в Никополе во время обстрела пострадала 72-летняя женщина, находившаяся во дворе собственного дома. В результате обстрела она получила травму головы.

Спасатели оперативно оказали пострадавшей медицинскую помощь и доставили ее в больницу. Медики сейчас прилагают максимум усилий, чтобы свести к минимуму последствия полученной травмы.

Спасатели оказали ей медицинскую помощь

Обстрелы города продолжаются, что несет угрозу мирным жителям и разрушает жилые дома.

Ранее сообщалось, в Лозовой Харьковской области после ночной атаки российских ударных дронов погибли два человека, а десятки получили ранения. Продолжается ликвидация последствий масштабного обстрела в этом регионе с начала полномасштабной войны.

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Никополь Днепропетровская область ранение женщина пострадавшая атака обстрел
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