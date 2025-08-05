В Никополе под артобстрел попала 72-летняя женщина: что известно о состоянии потерпевшей
Во время обстрела Никополя пострадала пожилая женщина
Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровщины, передает RegioNews.
Сегодня в Никополе во время обстрела пострадала 72-летняя женщина, находившаяся во дворе собственного дома. В результате обстрела она получила травму головы.
Спасатели оперативно оказали пострадавшей медицинскую помощь и доставили ее в больницу. Медики сейчас прилагают максимум усилий, чтобы свести к минимуму последствия полученной травмы.
Обстрелы города продолжаются, что несет угрозу мирным жителям и разрушает жилые дома.
Ранее сообщалось, в Лозовой Харьковской области после ночной атаки российских ударных дронов погибли два человека, а десятки получили ранения. Продолжается ликвидация последствий масштабного обстрела в этом регионе с начала полномасштабной войны.