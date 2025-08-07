Фото: Ігор Смілянський

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, передає RegioNews.

За словами Ігоря Смілянського, російський дрон влучив у автівку Укрпошти на Донеччині. Внаслідок атаки ворога водій Павло отримав поранення. На жаль, начальниця пересувного відділення Ольга Бордунова загинула.

"Дякуємо бійцям ЗСУ, зокрема 56-й бригаді, які зробили все можливе, щоб урятувати Павла і боролися до останнього, аби допомогти Ользі. Це ще один доказ злочинів нашого ворога – цілеспрямованих атак на цивільну інфраструктуру", - написав генеральний директор Укрпошти.

Він також додав, що 6 серпня росіяни атакували дроном автомобіль Укрпошти ще й у Херсонській області. На щастя, там ніхто зі співробітників не постраждав.

Нагадаємо, 22 липня у ДТП у Донецькій області загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" Максим Казбан. У нього залишились дружина та двоє дітей.