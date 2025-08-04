Россия готовит Донецкий аэропорт для ударов дронами по Украине — ISW

иллюстративное фото: из открытых источников

Российские войска активизируют использование временно оккупированных территорий Украины для запуска ударных дронов, в частности, готовят к этому инфраструктуру Донецкого аэропорта

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает RegioNews.

По данным OSINT-исследователей из группы CyberBoroshno, на территории аэропорта продолжается подготовка: частично очищена взлетно-посадочная полоса, строятся складские помещения, обустраиваются зоны для управления БПЛА, снаряжение боеголовок и наблюдение за воздушным пространством.

Вероятно, инфраструктура предназначена для запуска ударных дронов типа "Шахед", имитаторов "Гербера" и реактивных "Герань-3".

Аналитики ISW предупреждают: размещение стартовых площадок ближе к линии фронта усложняет работу ПВО Украины, сокращает время реагирования и создает угрозы не только Украине, но и союзникам по НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска недавно продвинулись в южной части села Плавни Васильевского района (западнее Орехово) на Запорожье.

Читайте также: Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире