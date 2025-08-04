В центре Полтавы нашли неразорвавшийся российский БпЛА

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В понедельник утром, 4 августа, вблизи Полтавской областной клинической больницы имени Склифосовского, нашли вражеский беспилотник, предварительно не сдетонировавший

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

По предварительным данным, речь идет о БПЛА типа "Гербера".

На место происшествия выехали соответствующие службы.

Информация уточняется, официальные комментарии ожидаются.

Справка: "Гербера" — российский беспилотный летательный аппарат, используемый в военных действиях России против Украины. Этот дрон представляет собой упрощенную и более дешевую версию иранского дрона-камикадзе Shahed-136.

Напомним, в ночь на 4 августа Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Воздушная тревога объявлялась во многих регионах. Беспилотники двигались в направлении Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областей.