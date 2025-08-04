Карта: understandingwar.org

Украинские войска недавно продвинулись в южной части села Плавни Васильевского района (на запад от Орехова) на Запорожье

Об этом со ссылкой на геолокированные данные от 2 августа сообщил Институт изучения войны (ISW), передает RegioNews со ссылкой на " Справжнє ".

Аналитики отмечают, что заявления российских пропагандистов о продвижении в Плавнях и южной части Степногорска не имеют подтверждения.

Анализируя ситуацию на востоке Запорожской области, аналитики отмечают, что в воскресенье, 3 августа, российские войска продолжили наступление, но безуспешно.

Речь идет о районах северо-восточнее Гуляйполя – вблизи Левадного, Темировки (Запорожская область), Новополя и Зеленого Поля (Донецкая область, админграница с Запорожской).

Напомним, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1010 оккупантов, вражеский танк, 8 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем и 85 единиц автомобильной техники.