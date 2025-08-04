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В понедельник, 4 августа, утром российская армия нанесла удар по Хмельницкой области

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин , передает RegioNews .

"Только что враг атаковал область. Предварительно, без травмированных или погибших", – говорится в сообщении.

Также глава ОВА призвал граждан во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Ранее Воздушные сил сообщали о ракетной опасности и "Кинжал" в направлении Староконстантинова.

Напомним, в ночь на 4 августа российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область. В результате попаже вспыхнули масштабные пожары, которые огнеборцы ликвидировали совместно с добровольцами.