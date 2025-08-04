Фото: полиция

В ночь на 4 августа российские военные снова нанесли удары по столичному региону

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции .

По состоянию на 8:40 в Бориспольском районе повреждения получили шесть частных домов и автомобиль. Информации о пострадавших пока нет.

Правоохранители документируют последствия вражеских атак.

По данным пресс-службы Киевской ОВА, тревога ночью объявлялась во всех семи районах области. Работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры нет.

Напомним, в ночь на 4 августа российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область. В результате попаже вспыхнули масштабные пожары, которые огнеборцы ликвидировали совместно с добровольцами.