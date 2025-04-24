В полиции показали, как вывозят гражданских из Покровска

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Когда-то уютный город Покровск истерзан бомбами, над головой постоянно летают вражеские дроны.

"Нас накрыло, не знаю, как мы живы остались… Все сгорело в квартире до последней ложки, мы нищие теперь", – говорят местные жители.

Несмотря на тяжелую ситуацию в Покровске, полицейские совместно с волонтерами продолжают эвакуировать гражданских.

Детальнее - смотрите в видео:

Раньше мы писали, сколько людей до сих пор остаются в Покровске.