В полиции показали, как вывозят гражданских из Покровска
Полицейские спецподразделения "Белый ангел" продолжают вывозить людей из Покровска Донецкой области
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
Когда-то уютный город Покровск истерзан бомбами, над головой постоянно летают вражеские дроны.
"Нас накрыло, не знаю, как мы живы остались… Все сгорело в квартире до последней ложки, мы нищие теперь", – говорят местные жители.
Несмотря на тяжелую ситуацию в Покровске, полицейские совместно с волонтерами продолжают эвакуировать гражданских.
Детальнее - смотрите в видео:
Раньше мы писали, сколько людей до сих пор остаются в Покровске.
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