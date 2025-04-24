Войска РФ ударили по вокзалу в Краматорске: есть повреждения
Сегодня днем, 24 апреля, российские войска атаковали вокзал в Краматорске. Из-за обстрелов есть повреждение инфраструктуры
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрзализныцу".
"Страна-агрессор продолжает атаковать мирные украинские города: в результате обстрела Краматорска были повреждены окна и фасад здания Краматорского вокзала и здания других производственных помещений станции", – говорится в сообщении.
К счастью, работники вокзала и пассажиры не пострадали. Отмечается, что движение поездов производится по графику.
Напомним, в Донецкой области за минувшие сутки в результате российских обстрелов три человека погибли и семеро получили ранения.
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