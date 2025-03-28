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28 марта 2025, 00:50

В Донецкой области принудительная эвакуация детей: в ОВА назвали список населенных пунктов

28 марта 2025, 00:50
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Фото из открытых источников
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В Донецкой ОВАЕ рассказали, из каких населенных пунктов будет обязательна эвакуация. Отмечается, что россияне стали еще активнее обстреливать поселки

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

27 марта решением региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Донецкой области утвердили начало эвакуации принудительным образом детей с их родителями или другими законными представителями из сел Краснополье, Матяшево и Новогришино Криворожской общины, города Белицкое, поселков Водяное и Черниговка, сел Светлое и Шевченко Добропольской общины, Новоселовка и села Шандриголово Лиманской общины.

По данным ОВА, в этих населенных пунктах в настоящее время около 500 детей. По словам Филашкина, вражеских обстрелов стало еще больше, и дети часто становятся жертвами.

"В очередной раз призываю: эвакуируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности", - отметил председатель ОВА.

Следует отметить, что для эвакуации, в частности, можно связываться со стражами порядка по номеру 102, а также с представителями ОВА. При себе специалисты советуют иметь документы. Временное жилье эвакуируемым переселенцам предоставляет государство.

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