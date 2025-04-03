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03 апреля 2025, 05:45

Херсон живет: в марте в городе родились 14 младенцев

03 апреля 2025, 05:45
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В марте в перинатальном центре Херсона на свет появилось 14 младенцев: восемь мальчиков и шесть девочек. Это на трое малышей больше, чем в феврале 2025 года

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.

"Херсон живет. Поздравляем счастливые семьи с пополнением и желаем новорожденным здоровья и светлого, мирного будущего", – пожелал Роман Мрочко.

В то же время он призвал родителей позаботиться о временном пребывании малышей в более безопасных регионах до стабилизации ситуации в Херсонской общине.

Напомним, многодетная жительница Запорожской области переехала в Черновцы, спасая свою семью от российских обстрелов. На Буковине она родила уже 12 ребенка.

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