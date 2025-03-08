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08 марта 2025, 13:24

РФ сбросила на Константиновку 5 авиабомб: есть раненые

08 марта 2025, 13:24
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фото: Донецкая ОВА
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Россияне 8 марта совершили авиаудар по Константиновке, сбросив пять авиабомб. В результате пострадали четверо мирных жителей

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По предварительной информации, россияне сбросили на город 5 авиабомб.

Ранения получили местные жители от 29 до 48 лет.

Повреждены 7 многоэтажек, 4 частных дома, 4 админздания, аптека, магазин, 6 линий электропередач и 2 газопровода.

Напомним, вечером 7 марта войска государства-агрессора совершили массированную комбинированную атаку на Доброполье. Предварительно, враг бил по городу ракетами "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С" и БПЛА "Герань-2".

По состоянию на утро известно об 11 погибших и более 30 пострадавших, ранены пять детей.

В Донецкой области 8 марта объявлен Днем траура.

Ранее мы сообщали, в ночь на 8 марта войска РФ совершили атаку на Украину, используя ракеты и десятки дронов, нанося удары с шести разных направлений.

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