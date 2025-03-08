В Донецкой области 8 марта объявлен Днем траура

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В Донецкой области объявлен траур по погибшим в Доброполье во время комбинированной атаки 7 марта

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

"На Донетчине объявлен день траура. Вчерашний удар по Доброполью - один из самых жестоких за последнее время", – отметил Филашкин.

По данным Донецкой областной прокуратуры, 11 человек погибли, 30 ранены, среди них 5 детей.

Начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, вечером 7 марта войска государства-агрессора совершили массированную комбинированную атаку на Доброполье. Предварительно, враг бил по городу ракетами "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С" и БПЛА "Герань-2".

Под ударами вражеской армии оказался центр с плотной жилой застройкой. Средства поражения попали по многоквартирным домам, где в своих домах получили смертельные травмы 11 гражданских.

Ранее мы сообщали, в ночь на 8 марта войска РФ совершили атаку на Украину, используя ракеты и десятки дронов, нанося удары с шести разных направлений.