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22 февраля 2025, 12:09

В Херсонской области из-за российской агрессии погиб человек

22 февраля 2025, 12:09
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иллюстративное фото из открытых источников
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За минувшие сутки российская армия обстреляла 33 населенных пункта Херсонской области. Один человек погиб, еще четверо ранены

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, российские военные избивали по социальной инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов области. В частности, повредили многоэтажку и 12 частных домов.

Также оккупанты иповредили газопровод, хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения.

Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 1 "Shahed-131/136".

Напомним, российские войска за прошедшие сутки убили в Донецкой области двух мирных жителей, еще 12 гражданских получили ранения.

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