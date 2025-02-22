В Киевской области из-за атаки вражеских дронов погиб мужчина
В субботу, 22 февраля, россияне атаковали дронами Киевщину. В результате вражеской атаки в Бориспольском районе на железнодорожном переезде погиб мужчина 1962 года, сотрудник Укрзализныци
Об этом сообщил и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.
Отмечается, что смерть мужчины пришла к приезду медиков.
Также в Бориспольском районе ликвидирован пожар складских помещений.
Повреждены административные здания предприятий, школу, детский сад, остекление квартир многоэтажного жилого дома, 5 автомобилей, 3 магазина, частный дом, более 20 солнечных панелей и служебный автомобиль полиции.
В Броварском районе поврежден частный дом.
Напомним, 21 февраля российская армия нанесла удар по Славянску в Донецкой области. Ранения получили по меньшей мере шесть гражданских.