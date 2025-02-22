17:46  21 февраля
В Киеве на выставке впервые показали украинскую ракету "Трембита"
21:39  21 февраля
Американцы больше считают диктатором Трампа, чем Зеленского - опрос
12:23  21 февраля
В сети показали момент прилета "Шахеда" в Белой Церкви
UA | RU
UA | RU
22 февраля 2025, 08:56

В Киевской области из-за атаки вражеских дронов погиб мужчина

22 февраля 2025, 08:56
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Киевщины
Читайте також
українською мовою

В субботу, 22 февраля, россияне атаковали дронами Киевщину. В результате вражеской атаки в Бориспольском районе на железнодорожном переезде погиб мужчина 1962 года, сотрудник Укрзализныци

Об этом сообщил и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

Отмечается, что смерть мужчины пришла к приезду медиков.

Также в Бориспольском районе ликвидирован пожар складских помещений.

Повреждены административные здания предприятий, школу, детский сад, остекление квартир многоэтажного жилого дома, 5 автомобилей, 3 магазина, частный дом, более 20 солнечных панелей и служебный автомобиль полиции.

В Броварском районе поврежден частный дом.

Напомним, 21 февраля российская армия нанесла удар по Славянску в Донецкой области. Ранения получили по меньшей мере шесть гражданских.

Киевская область пожар беспилотники предприятие школа частный дом
Последствия авиаудара по Константиновке: количество погибших выросло
21 февраля 2025, 16:39
В Киевской области саперы уничтожили боевую часть дрона "Герань-2"
21 февраля 2025, 07:01
Все новости »
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
В Киеве ухудшилось состояние воздуха: что известно
22 февраля 2025, 11:39
Польский министр привез в США сбитый в Украину "Шахед"
22 февраля 2025, 11:04
В Кировоградской области российский дрон попал в предприятие: обошлось без жертв
22 февраля 2025, 10:47
В Киеве нетрезвый водитель врезался в автобус: пострадала женщина
22 февраля 2025, 10:39
За сутки в Донецкой области россияне убили двух гражданских и еще 12 ранили
22 февраля 2025, 10:17
В Генштабе рассказали, сколько россиян и техники уничтожили в сутки
22 февраля 2025, 09:55
Зеленский подпишет соглашение о полезных ископаемых из США, - СМИ
22 февраля 2025, 09:29
Россия запустила по Украине 162 беспилотника: как отработала ПВО
22 февраля 2025, 09:12
Авто влетело в дерево: в смертельном ДТП на Житомирщине погиб мужчина
22 февраля 2025, 03:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все публикации »
Валерий Пекар
Юрий Богданов
Марианна Безуглая
Все блоги »