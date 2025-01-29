Фото: Pravda Gerashchenko

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

На оккупированных территориях Донецкой области россияне продолжают имитировать "заботу" о местных жителях. В оккупированном Мариуполе, который россияне разрушили в 2022 году, они показательно "отстроили" квартиры не успевших вовремя уехать. Вот только есть одно "но".

Эти "восстановленные" россиянами квартиры полностью непригодны для жизни. К тому же большинство ремонтов они "заморозили" из-за отсутствия финансирования. В квартирах, которые якобы восстановлены местным жителям, приходится собственноручно все переделывать.

По словам владельцев домов, стены россияне сделали будто из бумаги, из очень некачественного материала. Особенно цинично, когда оккупанты предлагают помощь людям, чье жилье они сами и уничтожили своими обстрелами.

"Центр национального сопротивления призывает жителей ТОТ не доверять оккупантам, ведь их "помощь" - это лишь способ скрыть собственные преступления и продолжать грабеж украинских земель", - подчеркнули в ЦНС.

Следует отметить, что ранее в Мариупольском городском совете говорили о том, что кафиры не планируют строить новые дома вместо разрушенных. Более пяти тысяч семей до сих пор ждут обещанного оккупантами нового жилья.

При этом россияне пообещали раздавать людям квартиры тех горожан, которые выехали из-за агрессии. Когда жители выразили обеспокоенность возвращением законных владельцев, оккупанты заявили, что вопрос будет решать так называемый "муниципалитет".