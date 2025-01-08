фото: Facebook

На временно захваченных территориях россияне дополнительно усложнили жизнь местных жителей запретом на пополнение баланса мобильной связи без паспорта РФ

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"На временно оккупированных территориях россияне вводят запрет на пополнение счетов баланса мобильного без паспорта. Теперь, если житель хочет пополнить баланс мобильной связи наличными – он должен дать паспорт или авторизоваться через портал государственных услуг", – говорится в сообщении.

Таким образом враг планирует отслеживать реальных владельцев номеров, а также это элемент принудительной паспортизации. Ведь для пополнения счета и дальнейшего общения украинец должен иметь удостоверение или паспорт гражданина РФ.

"Также репрессивный аппарат Кремля будет более эффективно отслеживать владельцев номеров", – отметили в ЦНС.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины российские силовики усилили мониторинг соцсетей, в том числе проверяют не только посты, но и "лайки".