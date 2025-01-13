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13 января 2025, 13:53

Компенсационное жилье ждут более 5 тысяч жителей оккупированного Мариуполя

13 января 2025, 13:53
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фото: Мариупольский горсовет
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В захваченном российскими войсками Мариуполе более 5 тысяч семей ожидают от оккупационных властей обещанное компенсационное жилье

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета со ссылкой на оккупационные средства массовой информации, информирует RegioNews.

Впрочем, в Мариупольском городском совете отмечают, что эта цифра, скорее всего, занижена, так как количество пострадавших может быть значительно больше. Как рассказали в мэрии, оккупанты не планируют строить новые дома взамен разрушенным.

Представители так называемой новой "власти" заявили о передаче людям так называемых "бесхозных квартир" – то есть недвижимости, конфискованной у мариупольцев, которые были вынуждены покинуть город. Об этом мариупольцам Левобережного района сообщил глава оккупационной "администрации" Игорь Овсиенко.

В частности, во время встречи с возмущенными мариупольцами, уже три года ожидающими жилье, он пообещал, что квартиры, якобы находящиеся в "муниципальной собственности", передадут людям и даже отремонтируют.

Когда собравшиеся выразили опасения по поводу возвращения законных владельцев квартир, Овсиенко заверил, что вопрос будет решать "муниципалитет", а новые жители якобы могут не волноваться. Однако гарантии остались размытыми.

Напомним, среди лиц, ставших переселенцами в начале полномасштабной войны, на оккупированные территории вернулись около 150 тысяч человек. В частности, значительное их количество вернулось в оккупированный Мариуполь.

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