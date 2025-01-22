Партизаны в Донецке уничтожили военный автомобиль оккупантов

фото: АТЕШ

Агенты партизанского движения «АТЕШ» совершили диверсию в Донецке, в результате которой был уничтожен военный автомобиль

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал движения.

Отмечается, что автомобиль был сожжен возле воинской части в Донецке №08802 бригады "Кальмиус". Военные этого объединения противника воюют на Донецком направлении.

"Транспорт был подготовлен для выполнения боевых задач (подвоз бк и личного состава) и укомплектован средствами РЭБ, которые Z-псевдоволонтеры только передали и которых едва собрали всей Россией. Наш агент подождал на удобный момент и уничтожил авто, когда решисты потеряли бдительность", – говорится в сообщении.

В партизанском движении отмечают, что автомобиль не подлежит восстановлению.

Напомним, ранее партизаны провели разведку предприятия по ремонту кораблей РФ в Крыму.