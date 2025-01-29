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29 січня 2025, 21:11

В окупованому Маріуполі жителі роблять ремонти після так званого ремонту росіян

29 січня 2025, 21:11
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Фото: Pravda Gerashchenko
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Окупанти показово "відбудували" квартири, які ж самі зруйнували

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує RegioNews.

На окупованих територіях Донецької області росіяни продовжують імітувати "турботу" про місцевих жителів. В окупованому Маріуполі, який росіяни зруйнували в 2022 році, вони показово "відбудували" квартири містян, які не встигли вчасно виїхати. От тільки є одне "але".

Ці "відновлені" росіянами квартири повністю непридатні для життя. До того ж, більшість ремонтів вони "заморозили" через відсутність фінансування. У квартирах, які нібито відновлені місцевим жителям доводиться власноруч все перероблювати.

За словами власників осель, стіни росіяни зробили ніби з паперу, з дуже неякісного матеріалу. Особливо цинічно, коли окупанти пропонують допомогу людям, чиє житло вони самі і знищили своїми обстрілами.

"Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ не довіряти окупантам, адже їхня "допомога” — це лише спосіб приховати власні злочини та продовжувати грабунок українських земель", - наголосили в ЦНС.

Слід зазначити, що раніше в Маріупольській міській раді казали про те, що окупанти не планують будувати нові будинки замість зруйнованих. Понад пʼять тисяч родин досі чекають на обіцяне окупантами нове житло.

При цьому росіяни пообіцяли роздавати людям квартири тих містян, які виїхали через агресію. Коли жителі висловили занепокоєння щодо повернення законних власників, окупанти заявили, що питання вирішуватиме так званий "муніципалітет".

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