Украина вернула с временно оккупированных территорий пятерых детей

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Украина смогла вернуть пятерых детей, долгое время находившихся под российской оккупацией. Так, с временно оккупированных территорий Луганщины, Донетчины и Херсонщины удалось вернуть детей возрастом от 1,5 до 18 лет

Об этом сообщила советница руководителя Офиса Президента Дарья Зарівна, передает RegioNews.

Так, среди возвращенных – 15-летняя дочь украинской военнослужащей, которую недавно освободили из плена.

Также вернулся домой 8-летний мальчик, который, несмотря на запрет окупантов, все это время тайно учился в украинской онлайн-школе.

Еще 17-летний юноша, имея жесткую проукраинскую позицию, лично обратился за помощью, чтобы вырваться из оккупации и продолжить строить будущее в Украине. Свое совершеннолетие он встретил уже дома, рассказала Дарья Зарівна.

Как известно, в 2024 году на подконтрольную Украине территорию вернули 449 детей .

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что россия принудительно переместила 19 546 украинских детей . Впрочем, реальное количество может быть значительно больше.

Напомним, в январе в детсадах на временно оккупированных территориях Украины захватчики проводили акцию, где детям давали задачу рисовать аппликации с благодарностью российскому диктатору.