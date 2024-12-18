фото: Вадим Филашкин/Telegram

За прошедшие сутки в Донецкой области в результате российских обстрелов погиб человек, еще восемь гражданских граждан получили ранения.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает RegioNews.

В частности известно, что погиб человек в Покровске. Четверо человек были ранены в селе Удачное, по два - в Северске и Заре.

Всего с начала российского вторжения, по данным Донецкой ОВА, российские войска убили в регионе по меньшей мере 2899 человек, еще не менее 6519 ранили. Эти цифры указаны без учета количества жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, армия России 17 декабря нанесла удар по Покровскому району, в результате чего получили ранения четверо гражданских.