На Донетчине в результате обстрелов ранены восемь гражданских, один человек погиб
За прошедшие сутки в Донецкой области в результате российских обстрелов погиб человек, еще восемь гражданских граждан получили ранения.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает RegioNews.
В частности известно, что погиб человек в Покровске. Четверо человек были ранены в селе Удачное, по два - в Северске и Заре.
Всего с начала российского вторжения, по данным Донецкой ОВА, российские войска убили в регионе по меньшей мере 2899 человек, еще не менее 6519 ранили. Эти цифры указаны без учета количества жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, армия России 17 декабря нанесла удар по Покровскому району, в результате чего получили ранения четверо гражданских.
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