Россияне убили обстрелом пенсионера в Черниговской области
На Черниговщине в результате российского обстрела погиб гражданский мужчина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Обстрел произошел вечером 17 декабря. Под огнем россиян в очередной раз оказалась пограничная Семеновская община Новгород-Северского района.
"В результате вражеского попадания в частный дом погиб 74-летний пенсионер", - рассказали в полиции.
Напомним, армия России 17 декабря нанесла удар по Покровскому району, в результате чего получили ранения четверо гражданских.
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