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17 декабря 2024, 22:08

Россияне обстреляли автобус в Покровском районе, есть раненые

17 декабря 2024, 22:08
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фото иллюстративное: Донецкая областная прокуратура
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Армия России сегодня, 17 декабря, нанесла удар по Покровскому району, в результате чего получили ранения четверо гражданских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру .

Обстрел произошел около 16 часов в поселке Удачное. По предварительным данным, враг использовал для удара артиллерию.

"В зоне поражения оказался автобус. Четверо пассажиров в возрасте 26, 39, 41 и 46 лет получили ранения", - рассказали в прокуратуре.

У пострадавших диагностирован закрытый перелом, контузию, ушиб, осколочные и проникающие ранения. Мужчины доставлены в больницу для оказания помощи.

Напомним, в ночь на 17 декабря, российская оккупационная армия обстреляла Покровск на Донетчине. В результате вражеского удара по многоэтажному дому погиб мирный житель.

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