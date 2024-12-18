В Луганской области Силы обороны уничтожили пехоту и укрытия оккупантов
В Луганской области пограничники бригады "Месть" нанесли россиянам потери в районе Кременной и Серебрянского лесничества. Среди уничтоженного – личный состав, вражеские укрытия и склады боекомплекта
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Результатами боевой работы поделились бойцы подразделения РУБпАК "Феникс".
"Десять ликвидированных и раненых оккупантов, разрушены вражеские укрытия, уничтожены склады боекомплекта, сожжен автотранспорт противника, а также потерян боевой потенциал", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Луганской области пограничники комендатуры "Шквал" насыпали россиянам дронами-камикадзе возле Серебрянского леса.
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