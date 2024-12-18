На Донеччині внаслідок обстрілів поранені восьмеро цивільних, одна людина загинула

фото: Вадим Філашкін/Telegram

Протягом минулої доби у Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще восьмеро цивільних громадян отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає RegioNews.

Зокрема, відомо, що загинула людина у Покровську. Четверо людей були поранені в селі Удачне, по двоє - у Сіверську та Зорі.

Усього від початку російського вторгнення, за даними Донецької ОВА, російські війська вбили в регіоні щонайменше 2899 людей, ще не менш ніж 6519 поранили. Ці цифри вказані без урахування кількості жертв у Маріуполі і Волновасі.

Нагадаємо, армія Росії 17 грудня завдала удару по Покровському району, внаслідок чого отримали поранення четверо цивільних.