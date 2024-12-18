Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России в войне: информация на 18 декабря
Общие боевые потери российских войск в Украине за время полномасштабной войны на 18 декабря 2024 года составляют примерно 766 690 человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
В частности, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 1580 российских захватчиков.
Также сообщается о потерях боевой техники врага: 4 танка, 21 боевой бронированной машины, 5 артиллерийских систем, 64 беспилотника, 60 автомобилей.
Напомним, 14 декабря Силы обороны провели многоэтапную спецоперацию на временно оккупированной части Запорожской области, уничтожив российский локомотив и 40 вагонов-цистерн с топливом , а также разрушили логистику врага.
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