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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
19 июня 2020, 15:41 5

Боевики будут пропускать на оккупированную территорию дважды в неделю

19 июня 2020, 15:41 5
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Боевики будут осуществлять пропуск граждан через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" два раза в неделю.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

По словам начальника управления пограничного контроля ГПСУ Юрия Лысюка, пропуск осуществляется исключительно по согласованным спискам.

Если в этих списках граждан нет, то даже с гуманитарной целью - на похороны, на лечение, навестить родных, пропуск не осуществляется", - сообщил Лысюк.

Также в погранслужбе отметили, что с открытия КПВВ, 10 июня, смежная сторона пропустила через КПВВ "Марьинка" 26 человек, а через "Станицу Луганскую" - 644.

Непідконтрольна сторона відмовляється здійснювати пропуск громадян, посилаючись на карантинні заходи

Непідконтрольна сторона відмовляється здійснювати пропуск громадян, посилаючись на карантинні заходи Про це розповів під час відповідей на запитання користувачів Facebook начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби Юрій Лисюк. Він зазначив, що від 10 червня, за рішенням командувача ООС, два КПВВ було відкрито – це "Станиця Луганська" в Луганській області і "Мар’їнка" в Донецькій області. За цей період із КПВВ "Мар’їнка" суміжна сторона пропустила 26 осіб (від початку карантину). А з КПВВ "Станиця Луганська" - 644 особи. Він зазначив, що непідконтрольна сторона відмовляється здійснювати пропуск громадян, посилаючись на карантинні заходи. Юрій Лисюк також додав, що в "Станиці Луганській" визначено два дні, середа і субота, для пропуску громадян. У ці дні здійснюється пропуск громадян по узгодженим спискам. "Якщо у цих списках громадян немає, то навіть з гуманітарною метою – на похорони, на лікування, провідати рідних, пропуск не здійснюється", - зауважив Юрій Лисюк, коментуючи ситуацію у КПВВ. https://is.gd/I6yaRW

Опубліковано Державна прикордонна служба України Пʼятниця, 19 червня 2020 р.

В то же время, боевики так называемой "ЛНР" сообщают, что с 19 июня сняли все ограничения на пропуск граждан через "Станицу Луганскую".

Как известно, 10 июня "ЛНР" отказалась открыть пункт пропуска в Станице Луганской. "ДНР" не делала никаких заявлений по этому поводу, а просто заблокировала КПВВ.

Позже боевики "ЛДНР" стали требовать, чтобы пункты въезда-выезда на Донбассе пересекали только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией.

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