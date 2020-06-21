Сводка ООС: от начала суток один раненый, четыре обстрела

За минувшие сутки зафиксировали 28 обстрелов, ранены трое военных

За минувшие сутки зафиксировали 28 обстрелов, ранены трое военных

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

С начала текущих суток зафиксировано 4 случая нарушения режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Шумов дважды открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Неподалеку Зализного враг стрелял из 120-мм минометов, а возле Крымского из минометов калибра 120 мм и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.

За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 28 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, а также неуправляемых авиационных ракет, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Напомним, вчера вечером сообщалось о 8 обстрелах и двух раненых.