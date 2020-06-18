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18 июня 2020, 18:55 4

"ЛНВ" открыла КПВВ на линии разграничения

18 июня 2020, 18:55 4
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Въезжать на оккупированную территорию смогут граждане, которые имеют документы, подтверждающие регистрацию на территории "ЛНР"
Въезжать на оккупированную территорию смогут граждане, которые имеют документы, подтверждающие регистрацию на территории "ЛНР"
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Так называемая власть "ЛНР" приняла решение отменить ограничения на выезд с оккупированной на подконтрольную Украине территорию, введенные из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщила представитель "ЛНВ" в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева, передает агентство "Интерфакс", пишет RegioNews.

По ее словам, выезд граждан, которые хотели бы покинуть территорию "ЛНР" и переехать на территорию Украины, отныне является свободным. Для въезда на оккупированную территорию нужно иметь документы, подтверждающие регистрацию в "ЛНР".

Как известно, 10 июня "ЛНР" отказалась открыть пункт пропуска в Станице Луганской. "ДНР" не делала никаких заявлений по этому поводу, а просто заблокировала КПВВ.

Позже боевики "ЛДНР" стали требовать, чтобы пункты въезда-выезда на Донбассе пересекали только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией.

ЛНР граница КПВВ Луганщина Луганская область
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