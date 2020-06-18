"ЛНВ" открыла КПВВ на линии разграничения
Так называемая власть "ЛНР" приняла решение отменить ограничения на выезд с оккупированной на подконтрольную Украине территорию, введенные из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщила представитель "ЛНВ" в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева, передает агентство "Интерфакс", пишет RegioNews.
По ее словам, выезд граждан, которые хотели бы покинуть территорию "ЛНР" и переехать на территорию Украины, отныне является свободным. Для въезда на оккупированную территорию нужно иметь документы, подтверждающие регистрацию в "ЛНР".
Как известно, 10 июня "ЛНР" отказалась открыть пункт пропуска в Станице Луганской. "ДНР" не делала никаких заявлений по этому поводу, а просто заблокировала КПВВ.
Позже боевики "ЛДНР" стали требовать, чтобы пункты въезда-выезда на Донбассе пересекали только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией.