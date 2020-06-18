"ЛНВ" открыла КПВВ на линии разграничения

Въезжать на оккупированную территорию смогут граждане, которые имеют документы, подтверждающие регистрацию на территории "ЛНР"

Въезжать на оккупированную территорию смогут граждане, которые имеют документы, подтверждающие регистрацию на территории "ЛНР"

Так называемая власть "ЛНР" приняла решение отменить ограничения на выезд с оккупированной на подконтрольную Украине территорию, введенные из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщила представитель "ЛНВ" в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева, передает агентство "Интерфакс", пишет RegioNews.

По ее словам, выезд граждан, которые хотели бы покинуть территорию "ЛНР" и переехать на территорию Украины, отныне является свободным. Для въезда на оккупированную территорию нужно иметь документы, подтверждающие регистрацию в "ЛНР".

Как известно, 10 июня "ЛНР" отказалась открыть пункт пропуска в Станице Луганской. "ДНР" не делала никаких заявлений по этому поводу, а просто заблокировала КПВВ.

Позже боевики "ЛДНР" стали требовать, чтобы пункты въезда-выезда на Донбассе пересекали только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией.